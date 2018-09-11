На ВЭФ подписали соглашение по освоению Баимской рудной зоны на Чукотке

Логотипы ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

Логотипы ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен — РИА Новости. Соглашение по освоению Баимской рудной зоны на Чукотке подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает Минвостокразвития.

"Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, правительство Чукотского автономного округа, компания "КАЗ Минералс" (KAZ Minerals PLS) и ООО "ГДК "Баимская" подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта "Освоение месторождений Баимской рудной зоны". Подписанное на ВЭФ соглашение подтверждает намерение сторон к реализации строительства ГОКа (горно-обогатительного комбината – ред.), развитию сопутствующей внешней инфраструктуры с использованием правового режима ТОР", — сообщает Минвостокразвития.

Строительство Баимского ГОКа позволит обеспечить прирост валового регионального продукта Чукотки ориентировочно на 45 миллиардов рублей в год, привлечь в регион 360 миллиардов рублей новых инвестиций, а также создать более 3,5 тысячи новых рабочих мест.

Со ссылкой на главу Минвостокразвития Александра Козлова сообщается, что проект включен в стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, утвержден правительством РФ как ключевой для развития Дальнего Востока и Чукотского автономного округа.

Масштабный инвестиционный проект предполагает строительство горно-обогатительного комбината и всей необходимой инфраструктуры.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.