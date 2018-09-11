Амурская область представила на ВЭФ свою собственную блокчейн платформу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен — РИА Новости. Амурская область представила собственную блокчейн платформу Amurcoin.io на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает инвестиционный портал региона.

"Существование такой платформы позволит амурским предпринимателям привлекать прямые российские и иностранные инвестиции без открытия акционерного общества. Инвестиции могут быть не только рублевыми — площадка готова принять все основные виды валют. Предприниматели смогут вывести свой товар на внутреннюю биржу, которая уже реализована в рамках данной платформы", — сообщает портал.

Уточняется, что до конца года разработчики внедрят системы умных контрактов — прописывание электронных договоров высокой степени защиты, которые автоматически осуществляют заранее запрограммированные операции в рамках контракта.

"Если склад зафиксировал проход груза с GPS трекером в ворота, а весы — совпадение по весу, то деньги автоматически перечисляются поставщику. Это позволит автоматизировать многие процессы бизнеса, включая распределение дивидендов или платежей в бюджет", — приводятся в сообщении слова разработчика платформы Дениса Рогова.

Далее планируется выпуск собственного мобильного приложения для операций с токенами и дополнительных функций информирования инвесторов.

Как сообщалось, Приамурье выпустило для ВЭФ миллион токенов AmurCoin.

"Платформа пользуется огромной популярностью и уже сейчас начислено более 400 тысяч токенов", — отмечает портал.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.