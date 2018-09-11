В Ростуризме прокомментировали увеличение спроса на турпоездки по России

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Снижение курса рубля повышает конкурентоспособность внутреннего туристического продукта и, соответственно, спрос россиян на поездки по стране, однако этот эффект наблюдается лишь краткосрочно, заявил РИА Новости руководитель Ростуризма Олег Сафонов на Восточном экономическом форуме.

Рубль за август ослабел на 7,5% против доллара и на 6,7% против евро, завершив месяц на отметках 67,55 рубля за доллар и 78,37 рубля за евро. В сентябре ослабление российской валюты продолжилось, и в понедельник, 10 сентября, доллар и евро впервые с марта 2016 года поднялись выше 70 рублей и 81 рубля соответственно.

Сафонов отметил, что нельзя однозначно оценивать, выгодно или нет снижение курса отечественной валюты для российского туризма, нужно всегда рассматривать конкретно каждый сегмент.

"Если мы говорим о внутреннем туризме, то с падением курса национальной валюты возникает непростая ситуация. С одной стороны, происходит перераспределение турпотоков, где выездной турпоток сокращается, и наши граждане начинают анализировать возможности путешествий по своей стране. Таким образом, внутренний турпродукт становится более конкурентоспособным", — сказал глава Ростуризма.

"С другой стороны, увеличение спроса приводит к увеличению цены и на внутренний турпродукт. Поэтому в краткосрочной перспективе происходит увеличение спроса на внутренние поездки", — добавил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.