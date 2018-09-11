ФАС вряд ли согласует сделку по полному вхождению "Т Плюс" в "ГЭХ"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) и "Т Плюс" не подавали в ФАС официально заявку о слиянии, но служба ведет внутренний анализ и считает, что в нынешнем виде, когда обсуждается вхождение полностью "Т Плюс" в холдинг, сделку вряд ли возможно согласовать, сообщил журналистам замглавы ФАС Виталий Королев.

"Нам официально не поступали соответствующие запросы, поэтому мы сейчас свой анализ внутренний проводим, но официально если нам ходатайства будут поступать, то мы, конечно, их рассмотрим и дадим соответствующие рекомендации. Полагаем, что в том виде, в каком сейчас это обсуждается, то есть полностью "Т Плюс" в ГЭХ, конечно, вряд ли возможно будет согласовать, так же как мы отказывали потому же раньше", — сообщил Королев.

Как писала в начале мая газета "Коммерсант", группа "Ренова" Виктора Вексельберга, пытаясь защититься от санкций, готова уйти от контроля над своим энергобизнесом, вернувшись к идее объединения "Т Плюс" с "Газпром энергохолдингом". Сделка обсуждалась еще в 2011 году. Тогда предполагалось, что "Ренова" получит блокпакет, но слияние заблокировала ФАС. Вексельберг и гендиректор ГЭХ Денис Федоров подтверждали факт переговоров. В середине июля Федоров говорил, что переговоры находятся в начальной стадии.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.