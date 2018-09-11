"Аэрофлот" пересмотрит бюджет в сторону снижения прибыли

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" пересмотрит свой бюджет до конца 2018 года в сторону существенного снижения прибыльности, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума председатель совета директоров компании Михаил Полубояринов.

"Мы предполагаем поменять бюджет до конца года в сторону снижения прибыльности. Сейчас считают, какие расходы будут дополнительные", — сказал Полубояринов.

По его словам, сегодня "Аэрофлот" несет "серьезные потери" от подорожания авиационного керосина, и для компенсации убытков намерен выполнить маневр авиапарком: запускать новые доходные маршруты в Индию и Китай с новыми самолетами, а старый парк использовать на менее доходных маршрутах.

"Это существенная цифра (снижение прибыльности — ред.) по утвержденному бюджету группы. Поэтому и приходится как-то зарабатывать. Мы как совет директоров эту тему со стратегией смотрели не один раз. Чуда нет, ниоткуда оно не берется. Поэтому маневр парком (нужен — ред.)", — отметил Полубояринов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.