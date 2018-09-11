"Почта России" обсудит с китайскими партнерами доставку товаров по КНР

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Глава "Почты России" Николай Подгузов обсудит с китайскими партнерами на Восточном экономическом форуме доставку товаров по Китаю, сообщил он в интервью РИА Новости.

"У меня на этом форуме будет несколько встреч с китайскими коллегами. Обсудить мы планируем развитие логистической системы в России. Кроме того, мы считаем перспективным развитие направления экспорта товаров из России в Китай. Если мы построили и совершенствуем логистическую систему, то эта "труба" должна работать в обе стороны — как из Китая в Россию, так и из России в Китай", — сказал Подгузов.

По его словам, "Почта России" в сотрудничестве с китайскими партнерами могла бы заняться доставкой товаров по Китаю.