ВЭБ-лизинг подпишет соглашение с "Совкомфлотом" и верфью "Звезда" - Шувалов

Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. ВЭБ-лизинг подпишет соглашение о финансировании морских судов с "Совкомфлотом" и судоверфью "Звезда", сообщил глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов, выступая на встрече со студентами ДВФУ в рамках Восточного экономического форума.

"ВЭБ-Лизинг" в рамках форума подписывают со "Звездой" и "Совкомфлотом" соглашение о финансировании создания морских судов", — сказал Шувалов.

В мае "Роснефть", Внешэкономбанк и "ВЭБ-лизинг" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по лизинговым сделкам общим объемом до 400 миллиардов рублей. Соглашение предполагает долгосрочный лизинг добычного оборудования для группы компаний "Роснефть": буровых установок, узлов подготовки нефти, головных сооружений, приемо-сдаточных пунктов, компрессорных и прочих объектов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.