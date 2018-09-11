ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Центральный банк России хорошо справляется с ситуацией, сложившейся вокруг рубля, заявил РИА Новости экс-глава Народного банка Китая (ЦБ) Чжоу Сяочуань.

"В последнее время рубль из-за различных факторов несколько девальвировал, но я считаю, что Центральный банк России очень хорошо справляется с этим, может замедлить падение. Мне кажется, что это (волатильность – ред.) — обычное явление", — сказал Чжоу Сяочуань на Восточном экономическом форуме.

Он также выразил уверенность в будущем российской валюты.

"Между нашим Народным банком Китая и Центральным банком России есть своп-соглашение, и у нас есть уверенность в рубле", — сказал Чжоу Сяочуань, который возглавлял китайский ЦБ на протяжении 15 лет, до марта 2018 года.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.