Участники благотворительного аукциона на ВЭФ смогут дать имя тигрице

ХАБАРОВСК, 11 сен — РИА Новости. Право дать имя юной амурской тигрице и стать участником процедуры ее возвращения в природу выставят лотом на благотворительном аукционе "Поможем природе", который проходит в рамках четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает центр "Амурский тигр".

Ежегодный благотворительный аукцион будет открыт все три дня форума. Его цель — поддержка программ по сохранению биоразнообразия в России. Лоты для аукциона по традиции предоставили главы регионов ДФО, заповедники и национальные парки Дальнего Востока, некоммерческие организации, известные российские деятели культуры, искусства и спорта.

"Всего центр передал на аукцион десять лотов. Из них три выставляются впервые. Две работы художницы из Амурской области Олеси Матяш, которая лишилась обеих рук в 12 лет и пишет свои картины ногами. Картины амурских тигров она написала специально для ВЭФ. Третий — право присвоить имя юной амурской тигрице, проходящей курс реабилитации, и стать участником процедуры ее возвращения в дикую природу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что тигрица – одна из двух сестер, которые были изъяты из дикой природы в начале 2018 года вместе с матерью. На момент изъятия тигрятам было 6-7 месяцев. Решение об отлове их матери приняли после того, как она стала охотиться за собаками в селе Алексей-Никольское Приморского края. Процедура выпуска названной тигрицы пройдет весной 2019 года.

Уточняется, что этот лот на аукцион совместно представляют Минприроды и центр "Амурский тигр".

Сообщается также, что на вырученные на аукционе деньги для возвращаемых в природу тигров закупят GPS-ошейники, а также создадут резервный фонд кормов для копытных животных и переоснастят службу Охотнадзора в местах обитания тигров.

Ранее сообщалось, что на благотворительном аукционе также разыграют лоты с путешествиями в Долину гейзеров на Камчатке, на Ленские столбы в Якутии, Шантарские острова в Хабаровском крае.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.