ВЭБ хочет привлечь в проекты в России партнеров из Кореи, Китая и Японии

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует привлечь партнеров из Южной Кореи, Китая и Японии в российские инфраструктурные проекты, рассказал РИА Новости первый зампред госкорпорации Николай Цехомский в кулуарах Восточного экономического форума.

Президент РФ Владимир Путин в мае подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития на период до 2024 года. Правительству до 1 октября поручено подготовить национальные проекты по 12 направлениям, среди которых жилье и городская среда, безопасные и качественные автомобильные дороги, цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

"Безусловно, нам очень интересно было бы их участие, в первую очередь в инфраструктуре", — сказал Цехомский, отвечая на вопрос, планирует ли ВЭБ привлекать иностранных партнеров в национальные проекты.

Он уточнил, что ВЭБ может привлечь инвесторов из Южной Кореи, Китая и Японии.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.