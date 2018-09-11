Philips готова поставлять медоборудование в Магаданскую область

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Власти Колымы договорились с компанией Philips о развитии здравоохранения в регионе, в том числе поставках медицинского оборудования, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ врио губернатора Магаданской области Сергей Носов.

"С Philips очень хорошие были переговоры сегодня, очень интересное по оборудованию предложение. Компания уже локализовала производство нужного для нас здесь медицинского оборудования. По развитию здравоохранения у нас здесь большие планы. Philips готов (поставлять оборудование) и предложил сервис, который впечатляет, и подготовку специалистов и повышение квалификации по работе с этим оборудованием, и апгрейд оборудования, и участие в подготовке, оснащении или переоснащение оборудования, технической базы нашего медколледжа", — отметил Носов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.