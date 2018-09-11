Сафонов: падение курса рубля приводит к увеличению въездного турпотока в РФ

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости Снижение курса российской валюты приводит к удешевлению туристического продукта и увеличению въездного туристического потока, заявил РИА Новости руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

В понедельник днем доллар и евро обновили максимумы с марта и февраля 2016 года, поднявшись до 70,5125 рубля и 81,605 рубля соответственно.

Сафонов подчеркнул, что нельзя однозначно оценить, насколько колебание российской валюты влияет на туристическую отрасль.

"Если мы говорим о въездном туризме, о возможности зарубежных граждан приезжать в Россию, то падение рубля приводит к тому, что путешествие в нашу страну становится очень привлекательным для иностранцев, так как весь российский турпродукт сразу объективно дешевеет", — сказал на Восточном экономическом форуме.

"Кроме того, приезжим с иностранной валютой становится более выгодным делать различные приобретения в России. По отношению к основным курсам иностранных валют падает стоимость продуктов питания, экскурсионного обслуживания, стоимость товаров и услуг, которые оказываются в нашей стране. Таким образом, снижение курса рубля приводит к увеличению въездного туристического потока", — пояснил собеседник агентства.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.