Центробанку не стоит повышать ставку, считает глава РСПП

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. ЦБ РФ не стоит повышать ключевую ставку на предстоящем заседании в пятницу, а можно подождать, по крайней мере, до следующего совета директоров, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

В настоящее время ключевая ставка ЦБ РФ составляет 7,25% годовых. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ состоится 14 сентября. На последнем заседании, 27 июля, совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку без изменений.

"Я считаю, что не надо ее повышать, что надо дождаться промежуточных выборов в Конгресс, я имею в виду этого адского санкционного закона, потому что при том, что мы более-менее понимаем, что там может быть, но степень жесткости может быть различной. Это во-первых. Во-вторых, не исключено, что курс рубля уже среагировал на эти будущие санкции, и сейчас он больше реагирует на глобальные вещи — такие, как уход инвестиций с развивающихся рынков и так далее. Поэтому я бы считал, что надо волю в кулак — и удержать", — сообщил Шохин журналистам во вторник в кулуарах ВЭФ.

Он добавил, что бизнес всегда одинаково реагировал на повышение ставок в последнее время.

"Давайте подождем, раньше времени говорить о последствиях было бы неправильно. В любом случае, если ЦБ будет менять ставку, то только символически, я думаю, чтобы показать, что он будет своевременно реагировать на изменения. Если там будет 25 базисных пунктов — это, конечно, не здорово будет, но вряд ли больше. Я думаю, что лучше не трогать сейчас ставку, а еще полтора месяца потерпеть. По крайней мере, до следующего совета директоров вполне можно подождать", — добавил Шохин.