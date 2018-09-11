Хабаровский край и Кемеровская область договорились на ВЭФ о сотрудничестве

ХАБАРОВСК, 11 сен — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и глава Кемеровской области Сергей Цивилев в рамках проведения четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке подписали соглашение сотрудничестве.

"Этим соглашением мы укрепляем с Кемеровской областью экономические связи, будем развивать культурные и образовательные связи. Есть чему поучиться, как инфраструктурно обустроить угледобытчиков (Хабаровского края), в Кемерово очень мощная инфраструктура. Думаю, что вопросы спорта, культуры и науки тоже будут развиваться – они прописаны в соглашении", — приводит пресс-служба губернатора Хабаровского края слова Шпорта.

Как сообщил на церемонии подписания глава Кемеровской области Сергей Цивилев, регионы связывают экономические отношения. Так, компания СУЭК, которая добывает уголь в Кемеровской области, отправляет на экспорт через терминал в порту Ванино в Хабаровском крае 20 миллионов тонн угля. Там же работает компания "Мечел".

"Мы совместно (со Шпортом) отстаивали программу реконструкции железных дорог БАМа и Транссиба, сейчас принято решение о второй реконструкции этих магистралей, что позволит увеличить пропускную способность этих дорог. Хабаровский край и Ванино будут быстро развиваться. Вся эта работа уже принесла результаты и в ближайшее время мы увидим практически увеличение в два раза грузооборота между Кузбассом и Хабаровским краем", — сказал Цивилев.