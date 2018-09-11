РСПП предложил не ограничивать "список Белоусова"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. РСПП предлагает не ограничивать список компаний, которые могут принять участие в приоритетных проектах для инвестиций в рамках инициативы помощника президента РФ Андрея Белоусова, только металлургическими и нефтехимическими, вход открыт для всех, сообщил журналистам глава РСПП Александр Шохин.

"Мы вообще предложили не ограничивать (список компаний — ред.). Могут и нефтяные войти, и прочие. Те компании, не из списка 14, которые сейчас уже вошли в рабочую группу, это компании, которым интересно посмотреть, какие формы господдержки могут быть реализованы, и компании, которые так или иначе заинтересованы в инфраструктурных проектах, будь то поставщики металла, цемента и так далее", — сказал Шохин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Так что мы считаем, что вход свободный может быть. То есть рабочая группа — это не комитет по отбору проектов, это структура, которая правила игры установит", — добавил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.