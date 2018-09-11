Внешэкономбанк обсудит с китайским CDB реализацию проектов в России

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) в рамках Восточного экономического форума проведет встречу с государственным Банком развития Китая (China Development Bank, CDB), с которым обсуждает ряд потенциальных проектов в России, сообщил РИА Новости первый зампред госкорпорации Николай Цехомский в кулуарах Восточного экономического форума.

"В принципе сегодня у нас будет встреча с японцами, с JBIC, достаточно важный партнер наш. Завтра с государственным Банком развития Китая, мы с ними обсуждаем целый ряд потенциальных проектов в России", — сказал Цехомский, отвечая на вопрос, с кем ВЭБ планирует встречаться в рамках форума.

Он также отметил, что несколько подписаний запланировано под фабрику проектного финансирования ВЭБа.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.