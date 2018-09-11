Колыма планирует добыть в 2018 году более 32 тонн золота

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Магаданская область планирует в 2018 году увеличить добычу золота до более чем 32 тонн, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ врио губернатора Колымы Сергей Носов.

"Должно быть более 32 тонн, мы должны превзойти прошлый год, пока шли лучше", — отметил Носов.

Также он рассказал, что пока ему сложно составить собственное мнение об идее вольного приноса на Колыме.

"Я разговаривал с крупными промышленниками, у них есть вопросы, у них отрицательное к этому отношение. Я знаю, есть вопросы у силовых структур. Проблема не в вольном приносе… любая идея должна быть не только придумана, должны быть описаны правила игры, законные и подзаконные акты, и должно быть понимание, что мы сможем обеспечить их выполнение", — отметил Носов.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.