ВЭБ не видит интереса российских экспортеров к рынку КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) пока не задумывался о налаживании контактов с КНДР, не видит большого интереса со стороны российских экспортеров к этому рынку, сообщил РИА Новости первый зампред госкорпорации Николай Цехомский в кулуарах Восточного экономического форума.

"Пока нет", — ответил он на вопрос, не задумывался ли ВЭБ о налаживании связей с КНДР.

"Мы сейчас в основном работаем с инвесторами из Юго-Восточной Азии. Пока говорить о том, что КНДР может стать инвестором, рановато. Инвестировать в КНДР — не часть нашей стратегии. Мы должны смотреть, есть ли экспортеры, заинтересованные в этом рынке, большого потока не видим", — сказал Цехомский.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.