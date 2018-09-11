СМИ узнали о планах ограничить долговую нагрузку россиян

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку разрабатывает поправки в законодательство, согласно которым банкам и Микрофинансовым организациям (МФО) запретят выдавать гражданам кредиты, если платежи по ним будут превышать половину дохода. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на главу думского комитета Анатолия Аксакова.

Если на погашение кредитов будет уходить более 50% совокупного дохода семьи, банки и микрофинансовые организации не смогут выдавать ее членам новые кредиты. Отметка в 50%, как отметил Аксаков, в данном случае обусловлена мировой практикой.

Соответствующие поправки в законодательство должны быть внесены в законы "О банках и банковской деятельности" и "О микрофинансовых организациях". Завершить разработку нормативной базы комитет планирует этой осенью.

Как отмечает издание, доля заемщиков с чрезвычайно высокими долгами за последние три года уменьшилась. За первые полгода 2018 года их было 12,5 процента, а за аналогичный период 2015-го — 15,4. В Центробанке пояснили, что снижение произошло за счет ипотеки, а в сегменте необеспеченных займов доля осталась постоянной. На снижение долговой нагрузки населения также повлияли программы рефинансирования, которые позволяют погасить кредит в одном банке, взяв в другом под меньший процент.

Как пишет издание, долговая нагрузка уже ограничена законодательно в ряде стран. В Израиле жилищные кредиты не выдаются, если закредитованность гражданина превышает 50%, в Канаде предельный уровень составляет 42%.

Тем не менее, вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев заявил, что не получившие легальный займ россияне могут пойти к "черным кредиторам". По его мнению, нужно ввести механизм ответственности как заемщика, так и кредитора. Если банк или МФО выдали кредит при превышении долговой нагрузки в 50%, они не вправе требовать проценты, штрафы или пени за просрочку. Если гражданин обманом получил кредит, то обязан его выплатить или подать заявление о банкротстве.

Ранее сообщалось, что россиянам начнут присваивать кредитные рейтинги, определяемые на основе различных параметров.

По словам исполняющего обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова, поправки в закон "О кредитных историях" вступят в силу в следующем году. Банкам станет проще решать, давать ли клиенту заем, а граждане смогут понимать, как они выглядят в глазах кредиторов.

Как пояснил Мясников, балл будет рассчитываться на основании кредитной истории — просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории, а также ее "возраста".

Он напомнил, что с 2014 года закон позволяет формировать такую историю без согласия гражданина.

Генеральный директор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин, в свою очердь, отметил, что персональный кредитный рейтинг может стать финансовым паспортом россиян, как это произошло в других странах; в ином случае введение такого рейтинга не будет иметь особого смысла.