Роснедра ожидают прироста запасов нефти в РФ на уровне добычи в 2018 года

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Прирост запасов газа в РФ в 2018 году уже превысил прогнозный уровень добычи, по нефти ожидается простое воспроизводство, сказал журналистам глава Роснедр Евгений Киселев в кулуарах Восточного экономического форума.

"По газу уже превысил (прогнозный объем добычи — ред.), по нефти основной подсчет планируется завершить в четвертом квартале, но, думаю, выйдем где-то на полку простого воспроизводства", — сказал Киселев. По его словам, прирост запасов газа был обеспечен за счет пересчета запасов Ленинградского и других месторождений "Газпрома".

Это самый скромный прогноз Киселева за три года: в 2016 и 2017 году он прогнозировал превышение простого воспроизводства и по нефти, и по газу. Так, в марте 2016 года он сообщал, что, как правило, прирост запасов на 5-7% превышает добычу и по нефти, и по газу, а в ряде случаев превышает и 10-12%. После этого Киселев неоднократно говорил, что считает недостаточным финансирование ГРР на участках углеводородов, что приведет к снижению прироста запасов нефти и газа в РФ в 2017–2019 годах.

В апреле "Газпром" сообщил, что в 2018 году по итогам геологоразведочных работ (ГРР) ожидает прироста запасов газа на 496,9 миллиарда кубометров и жидких углеводородов — на 41,7 миллиона тонн.

Минприроды ранее сообщало, что прирост запасов нефти в РФ в 2017 году по категориям ABC1 составил 550 миллионов тонн, газа — 890 миллиардов кубометров. Прирост запасов жидких углеводородов в 2017 году составил 800 миллионов тонн.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.