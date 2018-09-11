РФПИ и Shandong Hi-Speed Group вложатся в развитие дорог в Хабаровском крае

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), китайская государственная дорожно-строительная и сервисная компания Shandong Hi-Speed Group, правительство Хабаровского края и российская строительная группа "ВИС" договорились о совместном развитии автодорожной инфраструктуры в Хабаровском крае, говорится в сообщении РФПИ.

Соответствующее соглашение было подписано в ходе Восточного экономического форума.

В рамках партнерства стороны сфокусируются на развитии концессионного проекта по строительству и эксплуатации автомобильной дороги "Обход города Хабаровска км 13 — км 42". Партнеры будут участвовать в совместной эксплуатации и обслуживании автодорог в Хабаровском крае, а также строительстве сопутствующей инфраструктуры.

Строительство обхода Хабаровска является первым примером государственно-частного партнерства в автодорожной отрасли на Дальнем Востоке, а также первым концессионным проектом с участием ведущего стратегического инвестора из КНР в России в области транспортной инфраструктуры.

"Полагаем, что опыт китайской стороны в строительстве и управлении современными автомобильными магистралями поможет сделать наши дороги более комфортными, безопасными и эффективными", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.