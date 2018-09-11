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Экономика

Глава Ростуризма и министр транспорта сделали прививки в рамках ВЭФ

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Восточный экономический форум-2018 (259)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтенд Роспотребнадзорна площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке. 10 сентября 2018Стенд Роспотребнадзорна площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке. 10 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Глава Ростуризма Олег Сафонов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих одними из первых сделали прививки в рамках старта всероссийской прививочной кампании против гриппа на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент РИА Новости.

Вакцинация против гриппа. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Россия закупила более 62 миллионов доз прививок от гриппа

"Вакцинация на форуме во Владивостоке стала уже традицией. Год назад именно в рамках ВЭФ я уже делал прививку от гриппа. Хочу отметить, что весь год прекрасно себя чувствовал. Поэтому накануне нового зимнего сезона я хочу повторить этот полезный опыт", — сказал Сафонов.

Он также рекомендовал всем российским туристам последовать его примеру и пройти вакцинацию.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что 45% населения России будут привиты от гриппа за счет федерального бюджета.

"В век высокой миграции наши туристы должны быть привиты. Чем выше уровень иммунизации, тем уровень защиты всего населения, всей популяции тоже, безусловно, выше. И, конечно же, наши люди, защищенные в Российской Федерации российскими вакцинами, будут в безопасности в отношении этих инфекций и в рамках своих туристических и бизнес-поездок", — заявила Попова.

Врач со шприцом. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Россиян предупредили о скорой атаке двух новых штаммов гриппа
У стенда Роспотребнадзора можно будет сделать бесплатную прививку против гриппа всем участникам Восточного экономического форума. Перед началом вакцинации будет проведен обязательный осмотр медицинским сотрудником, после вакцинации выдается сертификат установленного образца.

По данным Роспотребнадзора, оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости. Грипп всегда приходит в Россию с восточных рубежей страны, первыми под удар попадают регионы Дальнего Востока.

Грипп — инфекционное заболевание, заболеть которым может любой человек. Возбудителем гриппа является вирус, заражение происходит воздушно-капельным путем от больных людей. Большинство людей болеют гриппом около недели, но некоторые заболевают серьезнее — возможно тяжелое течение болезни, вплоть до смертельных исходов. При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме этого, грипп имеет обширный список возможных осложнений — от пневмонии до менингитов.

Аэростат на открытии IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Участники ВЭФ смогут сделать бесплатную прививку от гриппа
Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация, ведь именно вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в ее состав. В этом году состав вакцины актуализирован в соответствии с прогнозами ВОЗ, в России ожидается циркуляция нового штамма гриппа, от которого не прививали в прошлом году, и иммунитет к которому у россиян не сформирован.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

IV Восточный экономический форум
IV Восточный экономический форум

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