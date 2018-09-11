ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Изучение особенностей распределения потоков энергии в природе может "подсказать" ученым, как эффективно организовать глобальные сетевые системы энергораспределения, заявил президент РАН Александр Сергеев во вторник на сессии "Энергетическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии" Восточного экономического форума.

Выступая на сессии, Сергеев отметил перспективность применения так называемых природоподобных технологий в самых разных областях, в том числе в энергетике.

"Интересно было бы посмотреть, как природа реализовала такие системы распределения, энергоснабжения", — сказал Сергеев. По его словам, в природе действуют нелинейные сетевые системы распределения, прежде всего энергии и информации, за счет чего даже при нарушении большого числа связей сохраняется способность к очень устойчивой работе таких систем.

"Вопрос существования нелинейных сетей — очень интересная тема для науки, приложимая и для энергетики", — отметил Сергеев.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.