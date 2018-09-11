Орешкин рассказал, когда "Русал" перерегистрируется в "русском офшоре"

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Минэкономразвития рассчитывает, что "Русал" в начале октября завершит перерегистрацию в специальном административном районе в России, сообщил журналистам глава ведомства Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Сейчас закон вступил в силу, сейчас готовятся все подзаконные акты, будет еще ряд уточнений, в том числе в законодательство. Поэтому мы говорим о сроках — начало октября. Перерегистрация", — сказал Орешкин.

Министр также выразил уверенность, что после того, как в "русских офшорах" перерегистрируются первые компании, они станут популярнее. "Сейчас очень важно наработать практику, получить первые перерегистрации. Когда этот режим станет более понятным, более прозрачным, мы увидим сразу гораздо больше компаний, которые захотят это сделать, с одной стороны, с другой стороны, мы будем понимать, в каких местах нужно еще подкручивать регулирование, чтобы оно работало эффективно и было удобно", — отметил он.

США в начале апреля ввели новые санкции против России, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями в рамках санкций дается время до 23 октября.

В августе вступил в силу пакет законов, согласно которому контролируемые россиянами иностранные компании могут перерегистрироваться в специальных административных районах (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде. Сменив таким образом иностранную юрисдикцию на российскую, компания получает статус международной и возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты. Также предусмотрены налоговые льготы, в частности снижение налога на прибыль по доходам, полученным в виде дивидендов и при продаже акций. Одна из целей создания САР — минимизировать возможные последствия санкций со стороны иностранных государств.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.