Японские компании приобретут 10% акций "Международного аэропорта Хабаровск"

ХАБАРОВСК, 11 сен — РИА Новости. Консорциум японских компаний Sojitz Corp., JOIN и JATCO в рамках подписанного с АО "Хабаровский аэропорт" меморандума о совместной реализации проекта по строительству и эксплуатации нового аэровокзального комплекса аэропорта Хабаровск (Новый) до конца года приобретет 10% акций АО "Международный аэропорт Хабаровск", сообщается на сайте АО "Хабаровский аэропорт".

Отмечается, что 10 сентября 2018 года во Владивостоке президент и генеральный директор Sojitz Corporation Масаёси Фудзимото (Masayoshi Fujimoto) и председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк подписали меморандум о совместной реализации проекта по строительству и эксплуатации нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Хабаровск (Новый).

Церемония подписания меморандума состоялась в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в рамках визита японского лидера в Россию.

Уточняется, что с подписанием меморандума параметры вхождения консорциума японских компаний Sojitz Corp., JOIN и JATCO в проект по строительству и эксплуатации нового аэровокзального комплекса в аэропорту Хабаровск окончательно согласованы.

"Меморандум подтверждает договоренности, согласно которым создается совместное предприятие путем вхождения консорциума японских компаний Sojitz Corp., JOIN и JATCO в уставный капитал АО "Международный аэропорт Хабаровск" (АО "МАХ") – 100% дочернего предприятия АО "Хабаровский аэропорт". Первоначально консорциум японских компаний приобретает долю в размере 10% акций АО "МАХ".

Меморандумом определено, что сделка по покупке доли должна быть осуществлена в срок не позднее 31 декабря 2018 года. Средства от приобретения доли будут использованы для финансирования строительства нового пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск (Новый)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также предусмотрен опцион на увеличение доли консорциума японских компаний в АО "МАХ" до 25%+1 акция.

Сообщается, что на первом этапе стороны планируют построить терминал, а затем будут совместно управлять новым терминалом и существующим международным терминалом аэропорта Хабаровск. В дальнейшем стороны рассмотрят возможность строительства нового международного терминала.

Ранее сообщалось, что в хабаровском аэропорту, территория которого входит в ТОР "Хабаровск", возводится пассажирский терминал площадью 26 тысяч квадратных метров с пропускной способностью 3 миллиона человек в год. Объем инвестиционных вложений в проект – 4,9 миллиарда рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в третьем квартале 2019 года. Генеральный подрядчик строительства – турецкий консорциум "ЛимакМаращстрой".