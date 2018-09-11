Проекты для инвестиций по "идее Белоусова" хотят отобрать на спецплощадке

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен- РИА Новости. Специальную площадку могут создать для отбора приоритетных проектов для инвестиций в рамках инициативы помощника президента РФ Андрея Белоусова, заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин.

Ранее компании, участвовавшие в первом заседании рабочей группы по инвестициям в приоритетные проекты, обозначили инвестпроекты на 6 триллионов рублей, рассказывал Белоусов. Он добавлял, что приоритетными будут проекты в таких сферах как наилучшие доступные технологии и инфраструктура.

"Рабочая группа не будет рассматривать проекты, она сформирует критерии оценки проектов, их соответствия администрации правительства о том, насколько они соответствуют приоритетам. Дальше проекты будут рассматриваться в сугубо профессиональном плане на площадках типа ВЭБа, может быть, специальная площадка будет сформирована", — сказал Шохин в кулуарах Восточного экономического форума.

Белоусов в июле предложил изъять дополнительные доходы от ослабления рубля у металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 миллиардов рублей в год.

По итогам встречи с бизнесом в августе Белоусов сообщил о договоренности совместно решить, как без ущерба для текущей деятельности компаний стимулировать их инвестиции в инвестпроекты, соответствующие приоритетам майского указа президента РФ. Ожидается, что критерии подобных проектов, отвечающих интересам и компаний, и государства, будут сформированы до 15 октября.