"Хевел" намерен ввести на Чукотке семь гибридных энергоустановок

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. "Хевел" до 2021 года намерен ввести на Чукотке семь гибридных энергоустановок, сообщает энергокомпания.

Правительство Чукотского автономного округа и группа компаний "Хевел" конкретизировали планы по строительству солнечно-дизельных электростанций в 2019-2021 годах, подписав соглашение на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

В рамках соглашения в ближайшие три года планируется ввести в эксплуатацию 7 гибридных энергоустановок совокупной мощностью 1550 кВт.

Объекты солнечной генерации мощностью от 50 до 350 кВт будут построены в изолированных населенных пунктах Чукотского автономного округа: в 2019 году – в сёлах Канчалан, Ламутское и Чуванское; в 2020 году – в сёлах Марково и Снежное; в 2021 году – в сёлах Илирней и Омолон.

Инвестором проекта выступает инжиниринговое подразделение группы компаний "Хевел".

Планируется, что для реализации проектов компания будет поставлять высокоэффективные солнечные модули, произведенные на собственном заводе в городе Новочебоксарске. Правительство Чукотского автономного округа обеспечит проекту организационную поддержку. Суммарный объём инвестиций группы компаний "Хевел" в рамках данного соглашения оценивается в 338,6 миллиона рублей.

"Реализация проекта позволит решить приоритетную государственную задачу по обеспечению бесперебойного и надёжного электроснабжения населения изолированных и автономных территорий за счёт использования солнечной энергии и позволит сократить региональные субсидии на завоз дизельного топлива", — отмечается в сообщении компании.