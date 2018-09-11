Деловые советы из РФ и Южной Кореи подписали меморандум о взаимопонимании

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании подписали во вторник российско-корейский и корейско-российский деловые советы. Подписание состоялось на двустороннем деловом завтраке в рамках ВЭФ-2018.

Его подписали директор направления "Новый бизнес" Агентства стратегических инициатив, президент банка "Восточный" Артем Аветисян с российской стороны и главный исполнительный директор компании CJ Logistics Кёнте Пак с южнокорейской.

Выступая на совместном деловом завтраке, посол Южной Кореи в России У Юн Гын заявил, что Москва и Сеул сегодня активно налаживают двусторонние экономические отношения.

"Создана платформа для определения конкретных проектов по девяти направлениям. Мы поставили цель до 2020 года добиться показателя товарооборота в 30 миллиардов долларов и человеческих контактов в миллион человек (в год). Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие станет хорошей отправной точкой для общения бизнеса двух стран", — сказал дипломат.

Российский торговый представитель в Южной Корее Михаил Бондаренко чуть ранее сообщил, что двусторонний товарооборот за первые семь месяцев 2018 года вырос на 30% — до 15 миллиардов рублей.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.