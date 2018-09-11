"Почта России" запустит проект по строительству 38 логистических центров

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. "Почта России" осенью запускает проект по строительству 38 логистических центров, инвестиции в проект составят около 24 миллиардов рублей, заявил глава предприятия Николай Подгузов.

"Мы этой осенью запускаем большой инфраструктурный проект — строительство 38 логистических центров в 34 городах, которые охватывают более 80% населения нашей страны. Для этих 34 городов мы обеспечим в ближайшие два года доставку заказов, если заказ будет сделан до 12 дня, в этот же день. После 12 часов дня — доставка на следующий день. Для реализации проекта потребуется около 24 миллиардов рублей", — сказал он, выступая на Восточном экономическом форуме.

Глава "Почты" отметил, что на Дальнем Востоке будет сооружен комплекс площадью 17 тысяч квадратных метров с объёмом инвестиций около 3 миллиардов рублей. "Думаю, в 2019-2020 годы он выйдет на проектные мощности. Таким образом, около 15 миллионов посылок мы планируем в ближайшее время доставлять в дальневосточном регионе", — сказал Подгузов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.