ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Российские и китайские компании договорились о развитии двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, на рассмотрении совместного комитета находятся 73 проекта на общую сумму свыше 100 миллиардов долларов, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

РФПИ провел на полях Восточного экономического форума ежегодное заседание Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей.

"Ведущие российские и китайские компании увеличат взаимные инвестиции… На сегодняшний день на рассмотрении комитета находятся 73 проекта на общую сумму свыше 100 миллиардов долларов в сферах промышленного производства, строительства объектов инфраструктуры, добычи и переработки полезных ископаемых, сельского хозяйства и других. Благодаря работе комитета уже реализованы семь проектов на сумму 4,6 миллиарда долларов", — сказано в сообщении.

Комитет является механизмом взаимодействия между предпринимателями России и Китая в рамках межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству и вносит существенный вклад в развитие деловых отношений между российскими и китайскими компаниями, выступая инструментом содействия реализации инвестпроектов в различных сферах.

Сопредседателями комитета являются гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и президент, вице-председатель China Investment Corporation (CIC) Ту Гуаншао. В октябре 2011 года РФПИ и CIC создали Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) с целью стимулирования двусторонних инвестиций и обеспечения стабильной доходности для инвесторов при разумном уровне риска.

"Благодаря стабильному экономическому росту и в России, и в Китае, появляется много возможностей для выгодного инвестирования на внутренних рынках, но мы убеждены в том, что наибольшим потенциалом обладают сделки, основанные на двусторонних отношениях между нашими странами", — заявил Дмитриев.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.