РКИФ и китайская Tus-Holdings договорились расширить инвестсотрудничество

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) и Tus-Holdings, одна из ведущих китайских инновационных компаний, договорились расширить инвестиционное сотрудничество в технологическом и инновационном секторах, говорится в сообщении РФПИ.

Соответствующие соглашения были подписаны на заседании Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей, которое организовано РФПИ в рамках Восточного экономического форума.

Так, Tus-Holdings, являясь одним из ведущих строителей научно-технологических парков в Китае, приступает к поиску привлекательных инвестиционных возможностей в области создания подобных объектов на территории России. В рамках партнерства с РКИФ Tus-Holdings присоединяется к консорциуму, сформированному РФПИ и РКИФ, для инвестиций в проект создания научно-технологического парка и комплексного развития территории бывшего аэродрома Тушино на северо-западе Москвы.

Ожидается, что совокупный объем инвестиций составит более 90 миллиардов рублей. В строительстве технопарка также участвуют суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF), суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company, китайский Фонд Шелкового пути, корпорация "Ви Холдинг" и другие инвесторы.

Кроме того, РКИФ и Tus-Holdings рассматривают возможность реализации еще одного схожего проекта − строительства Российско-китайского иннопарка на территории "Сколково" для привлечения ведущих китайских и российских высокотехнологичных компаний в качестве арендаторов. Проект представляет собой многофункциональный центр площадью более 70 тысяч квадратных метров. Совокупный объем инвестиций составит более 100 миллионов долларов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.