Российско-китайский венчурный фонд объявит о первой сделке до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) и Tus-Holdings, одна из ведущих китайских инновационных компаний, запустили Российско-китайский венчурный фонд, объявят о первой сделке до конца года, говорится в сообщении РФПИ.

Соответствующие соглашения были подписаны на заседании Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей, которое организовано РФПИ в рамках Восточного экономического форума.

Новый фонд сфокусируется на поиске привлекательных инвестиционных возможностей в высокотехнологичных сегментах российской экономики с потенциалом последующего развития на рынках Китая. В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, первоначальный капитал Российско-китайского венчурного фонда составляет 100 миллионов долларов.

"Фонд уже изучил более 100 потенциальных проектов, из которых на текущий момент детально рассматривает пять — в таких областях, как новые материалы, технологии защиты информации, виртуальная реальность, разработка индустриального оборудования нового поколения, инновационные нефтесервисы. Фонд планирует объявить о первой сделке до конца года", — говорится в сообщении.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.