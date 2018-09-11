Торгпред России считает перспективным участие Сеула в освоении Севморпути

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Москва считает перспективной идею совместного с Сеулом освоения Северного морского пути, заявил торговый представитель РФ в Южной Корее Михаил Бондаренко.

"Перспективным видится участие южнокорейских компаний в строительстве инфраструктурных объектов, модернизации дальневосточных портов и верфей, совместном освоении Северного морского пути", — сказал Бондаренко на российско-корейском деловом завтраке в рамках ВЭФ-2018.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.