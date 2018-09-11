Россия, Южная Корея и КНДР обсудят на ВЭФ трехстороннее сотрудничество

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Представители России, Южной Кореи и КНДР проведут на полях Восточного экономического форума во вторник встречу по трехсторонему деловому сотрудничеству, сообщил РИА Новости во вторник южнокорейский депутат, экс-глава президентского комитета по "северной экономической политике" Сон Ён Гиль.

"Юг, Север и Россия совместно проведут сегодня в 15.00 (8.00 мск) встречу по трехстороннему сотрудничеству", — сказал он.

Сон Ён Гиль не уточнил, на каком уровне будут проходить переговоры.

По его словам, стороны вместе должны подумать, как "можно убедить США" в необходимости трехсторонних проектов. Главный проект, который рассматривается в рамках трехстороннего сотрудничества — организация железнодорожного сообщения из Южной Кореи через КНДР и Транссиб в Европу. Санкции США против КНДР мешают такому сотрудничеству.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.