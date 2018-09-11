Москва и Сеул ведут переговоры об увеличении закупок СПГ

Логотипы ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

Логотипы ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Москва и Сеул ведут переговоры по увеличению поставок в Южную Корею российского сжиженного природного газа (СПГ), заявил во вторник торговый представитель РФ в республике Михаил Бондаренко.

"С удовлетворением констатируем успешное развитие сотрудничества в энергетической сфере. Идет проработка вопроса об увеличении закупок сжиженного природного газа", — сказал Бондаренко на российско-корейском деловом завтраке в рамках ВЭФ-2018.

Он добавил, что двусторонний товарооборот за первые семь месяцев 2018 года вырос на 30%.

"Расширение регионального взаимодействия наших стран в значительной степени способствовало изменению негативных тенденций последних лет, связанных с сокращением российско-корейского товарооборота. За семь месяцев 2018 года объем взаимной торговли вырос на 30% и составил почти 15 миллиардов долларов",- сказал Бондаренко.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.