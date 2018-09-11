МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Средний заработок россиян в возрасте 21-25 лет составил 22,1 тысячи рублей, об этом со ссылкой на исследование Сбербанка сообщает РБК.

Согласно исследованию, проведенному с июля 2017 по июнь 2018 года, специалисты в возрасте 21 года получают 14,8 тысячи рублей, затем в первые пять лет их заработок растет на 17% каждый год и к их 25-летию составляет уже 27,7 тысячи рублей.

Самые большие зарплаты после пяти лет работы, как отмечает Сбербанк, в сфере добычи полезных ископаемых (44,1 тысячи рублей), а также в финансовой и страховой сферах, где оплата труда составляет 26,8 и 37,6 тысячи рублей, соответственно.

Кроме этого, Сбербанк отметил существенный разброс в заработной плате молодежи в разных регионах страны. По данным аналитиков, самая высокая зарплата в начале карьеры оказалась у молодых работников на Чукотке — 28,3 тысячи рублей, при том что в Москве 21-летний специалист может рассчитывать на 20 тысяч рублей.

В Магаданской области и на Чукотке 25-летние специалисты получают около 54 тысяч рублей, в то время как в столице такие работники зарабатывают 40 тысяч рублей, отмечает банк.

Самые же низкие оклады, как свидетельствует банк, у 25-летних работников Северной Осетии — Алании, где они составляют около 16,5 тысячи рублей, а также в Карачаево-Черкесии и в Алтайском крае со средней зарплатой в районе 16,9 и 18,2 тысячи рублей, соответственно.

В банке также отметили фактор наличия дополнительного образования у молодых специалистов. Так, средняя оплата труда тех, кто посещает различные онлайн-курсы, в 2,5 раза выше, чем у тех работников, кто не пользуется подобными сервисами.

Ранее Росстат назвал самые высокие зарплаты по стране. Больше всего получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа — в среднем 100,6 тысячи рублей. На Чукотке средняя зарплата составила 98,2 тысячи рублей, в Москве — 82,4 тысячи рублей.

При этом средний заработок по стране равняется 42,5 тысячи рублей.

По данным РИА Рейтинг, самый низкий уровень безработицы, самые высокие зарплаты и самое быстрое трудоустройство приходятся на Москву, Санкт-Петербург, Подмосковье, ХМАО и Татарстан.