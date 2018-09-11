PwC: российские компании не спешат внедрять передовые технологии

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Российские компании не спешат внедрять передовые технологии в свою работу, а использованием интернета вещей и робототехники могут похвастаться лишь порядка 20% респондентов, говорится в опросе "Корпоративное управление цифровыми технологиями", проведенном международной консалтинговой компанией PwC, который есть в распоряжении РИА Новости.

Эксперты PwC выбрали восемь ключевых направлений, которые, по их мнению, в ближайшем будущем окажут наибольшее влияние на бизнес компаний как во всем мире, так и в России. В список вошли: блокчейн, дроны, интернет вещей, роботы, 3D-печать, виртуальная реальность, дополненная реальность, искусственный интеллект.

"Российские компании не спешат внедрять технологии. Большая часть этих технологий не внедрены в российских компаниях — по крайней мере, так ответили 37% опрошенных. Тройка лидеров по внедрению выглядит следующим образом: интернет вещей (19%), робототехника (19%) и блокчейн (11%)", — показали результаты опроса.

Эксперты объясняют высокие показатели блокчейна ажиотажем вокруг него. При этом далеко не все руководители компаний хорошо понимают, что именно представляет собой эта технология и в каких целях она используется, говорится в исследовании. У высоких показателей интернета вещей другие причины, которые можно назвать историческими: рынок систем интернета вещей развивается в РФ более 15 лет, а отдельные его сегменты существуют уже более 40 лет.

Эксперты отмечают, что высокий показатель внедрения роботизации не должен удивлять. "Здесь, скорее всего, как и в случае с блокчейном, дело в неоднозначном толковании конкретного термина: сейчас практически во всех случаях в понятие роботизации включают автоматизацию и всё, что каким-то образом упрощает рабочий процесс", — отмечают авторы опроса. "По мнению респондентов, сильнее всего на стратегию развития компании в ближайшие три года повлияют такие технологии, как интернет вещей, блокчейн и искусственный интеллект", — заключили в PwC.

Опрос членов советов директоров российских компаний был проведен в начале 2018 года. В нем участвовали представители компаний из 14 секторов экономики, таких как банковский сектор, автомобильная отрасль, сельское хозяйство, строительство, пищевая промышленность, информационные технологии и другие.