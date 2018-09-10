Российско-немецкое СП под Пензой запустило бумагоделательную машину

ПЕНЗА, 10 сен — РИА Новости. Российско-немецкое совместное предприятие "Маяк-Техноцелл" в Пензе в понедельник запустило в эксплуатацию шестую бумагоделательную машину стоимостью порядка 4 миллиардов рублей, сообщило областное правительство.

Согласно сообщению, шестая бумагоделательная машина будет выпускать бумагу-основу декоративных облицовочных материалов производительностью 40 тысяч тонн в год, общий объем инвестиций составил порядка 4 миллиардов рублей.

"Запуск бумагоделательной машины позволит повысить конкурентноспособность предприятия, сделает его лидером по выпуску данного вида продукции в РФ и странах СНГ", — цитирует слова губернатора области Ивана Белозерцева его пресс-служба.

"Сегодняшнее событие еще раз подтверждает то, что зарубежным инвесторам на Пензенской земле работать комфортно. Знаю, что у компании много планов, как губернатор готов и в дальнейшем поддерживать развитие холдинга", — добавил глава региона.

Совместное предприятие "Маяк-Техноцелл" создано в 2006 году с участием ОАО "Маяк" (Пенза) и одной из ведущих европейских фирм Technocell Dekor Gmbh (Германия). Предприятие специализируется на производстве бумаги-основы декоративных облицовочных материалов. Выпускаемая компанией "Маяк-Техноцелл" продукция является импортозамещающей и включена Минпромторгом РФ в отраслевой план мероприятий по импортозамещению лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности.