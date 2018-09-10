Путин поручил проработать идею смягчения контроля резидентов ТОР

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра проекта музейного и театрально-образовательного комплексов Владивостока. 10 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра проекта музейного и театрально-образовательного комплексов Владивостока. 10 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать предложение Корпорации развития Дальнего Востока о смягчении контроля резидентов территорий опережающего развития — малых компаний, чтобы контрольные органы проверяли не сами эти компании, а корпорацию.

Предложение озвучил глава корпорации Денис Тихонов во время осмотра Путиным стенда, посвященного институтам развития Дальнего Востока на площадке Восточного экономического форума. Он пояснил в беседе с президентом, что внимание контрольных органов к проверкам таких малых и средних компаний достаточно велико. Корпорация предлагает выполнять часть функций за эти компании, например, на аутсорсинге вести бухгалтерский учет за резидентов, в основном, за малые и средние компании. Это предлагается, чтобы налоговая инспекция "приходила проверять уже не резидентов, а корпорацию развития, и только в случае обнаружения каких-то нарушений приходила бы к резидентам, чтобы проводить проверки на местах".

"Проработайте это предложение", — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру РФ, полномочному представителю президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу.

Тихонов добавил, что если глава государства поддержит такую инициативу, то министерство по развитию Дальнего Востока будет готово создать проект законодательного регулирования по этому вопросу.

Путин осмотрел стенд Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), гендиректор которого рассказал главе государства о работе по предоставлению льготного кредитования инвестиционным проектам в ДФО, а также привлечении акционерного капитала в такие проекты. Глава государства поинтересовался у главы фонда Алексея Чекункова, на какой стадии находится правительственное решение о докапитализации фонда. Чекунков сообщил, что решение правительством принято. "Решение то принято, а деньги есть?" — спросил президент, обращаясь уже к Трутневу. Тот ответил, что на эти цели уже найдено 8 миллиардов рублей в 2018 году, правительство планирует и дальше работать над регулярной докапитализацией этого института развития.

Путина также заинтересовала программа ФРДВ по льготному финансированию малых и средних предприятий. Глава фонда доложил, что в 2016 году была реализована программа, согласно которой малые предприятия на Дальнем Востоке могли получить от фонда заем под 10,5% в условиях, когда на розничном рынке ставки для них составляли порядка 15%. Президент отметил, что сейчас в условиях более низкой ключевой ставки коммерческие кредиты для малого бизнеса стали доступнее. "Перекредитоваться можно?" — спросил Путин, отметив нецелесообразность такой ставки в нынешних экономических условиях. Глава фонда пообещал президенту проработать соответствующие механизмы.

У стенда Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Путин заинтересовался проектом по строительству в Хабаровском крае целлюлозно-бумажного комбината. Глава агентства Леонид Петухов рассказал, что для китайской компании China pаper, которая является инвестором проекта, выделена лесосека, с обязательством воспроизводить лес на этой территории. Путин отметил, что за процессом воспроизводства сырьевой базы надо следить "самым внимательным образом, одно дело — на бумаге, другое — в реальности".