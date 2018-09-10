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Экономика

Путин поручил проработать идею смягчения контроля резидентов ТОР

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (214)
(обновлено: 19:10 10.09.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра проекта музейного и театрально-образовательного комплексов Владивостока. 10 сентября 2018Президент РФ Владимир Путин во время осмотра проекта музейного и театрально-образовательного комплексов Владивостока. 10 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать предложение Корпорации развития Дальнего Востока о смягчении контроля резидентов территорий опережающего развития — малых компаний, чтобы контрольные органы проверяли не сами эти компании, а корпорацию.

Владимир Путин проводит во Владивостоке заседание президиума Государственного совета по вопросам развития Дальнего Востока. 10 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Зарплаты, тарифы и перевозки: Путин обсудил развитие Дальнего Востока
Предложение озвучил глава корпорации Денис Тихонов во время осмотра Путиным стенда, посвященного институтам развития Дальнего Востока на площадке Восточного экономического форума. Он пояснил в беседе с президентом, что внимание контрольных органов к проверкам таких малых и средних компаний достаточно велико. Корпорация предлагает выполнять часть функций за эти компании, например, на аутсорсинге вести бухгалтерский учет за резидентов, в основном, за малые и средние компании. Это предлагается, чтобы налоговая инспекция "приходила проверять уже не резидентов, а корпорацию развития, и только в случае обнаружения каких-то нарушений приходила бы к резидентам, чтобы проводить проверки на местах".

"Проработайте это предложение", — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру РФ, полномочному представителю президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Тихонов добавил, что если глава государства поддержит такую инициативу, то министерство по развитию Дальнего Востока будет готово создать проект законодательного регулирования по этому вопросу.

Путин осмотрел стенд Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), гендиректор которого рассказал главе государства о работе по предоставлению льготного кредитования инвестиционным проектам в ДФО, а также привлечении акционерного капитала в такие проекты. Глава государства поинтересовался у главы фонда Алексея Чекункова, на какой стадии находится правительственное решение о докапитализации фонда. Чекунков сообщил, что решение правительством принято. "Решение то принято, а деньги есть?" — спросил президент, обращаясь уже к Трутневу. Тот ответил, что на эти цели уже найдено 8 миллиардов рублей в 2018 году, правительство планирует и дальше работать над регулярной докапитализацией этого института развития.

Стартовый день IV Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВЭФ-2018 проходит на площадке Дальневосточного федерального университета.Стенды различных компаний на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЭФ-2018 проходит на площадке Дальневосточного федерального университета.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГлавная тема форума в этом году — "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".Генеральный директор АО Корпорация развития Дальнего Востока Денис Тихонов во время интервью у стенда Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Главная тема форума в этом году — "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДеловая программа строится по четырем основным направлениям.Посетитель осматривает макет ТЭЦ «Восточная» на стенде российской энергетической компании ПАО РусГидро
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Деловая программа строится по четырем основным направлениям.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПервое — "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги " — посвящено модернизации региона как территории опережающего развития.Посетитель на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Первое — "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги " — посвящено модернизации региона как территории опережающего развития.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкНаправление "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока" посвящено отраслям, которые обеспечат экономический рост региона в ближайшие годы.Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Направление "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока" посвящено отраслям, которые обеспечат экономический рост региона в ближайшие годы.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБлок "Создание условий для жизни людей" касается демографии, здравоохранения, образования, науки, культуры и развития городской среды на Дальнем Востоке.Девушка у стойки информации на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Блок "Создание условий для жизни людей" касается демографии, здравоохранения, образования, науки, культуры и развития городской среды на Дальнем Востоке.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБлок "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества" посвящен обсуждению перспектив экономической кооперации региона с соседними странами.Посетитель у стенда ПАО НК Роснефть на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Блок "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества" посвящен обсуждению перспектив экономической кооперации региона с соседними странами.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМероприятия ВЭФ продлятся до 13 сентября.Стенд телеканала RT на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мероприятия ВЭФ продлятся до 13 сентября.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрограмма форума также включает образовательный молодежный день. Эксперты и гости ВЭФ прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.Посетители на стенде Кузбасс на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Программа форума также включает образовательный молодежный день. Эксперты и гости ВЭФ прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВыступление артистов у павильона "Камчатка" на площадке павильонов выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Выступление артистов у павильона Камчатка на площадке павильонов выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Выступление артистов у павильона "Камчатка" на площадке павильонов выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ этом году в ВЭФ принимают участие выпускники программы кадрового управленческого резерва и победители всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".Посетитель на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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В этом году в ВЭФ принимают участие выпускники программы кадрового управленческого резерва и победители всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНовые лидеры расскажут о системе социальных лифтов в стране.Российский многоцелевой вертолёт Ка-62 на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Новые лидеры расскажут о системе социальных лифтов в стране.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГенеральным информационным партнером Восточного экономического форума выступает МИА "Россия сегодня".Посетители на стенде Кузбасс на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральным информационным партнером Восточного экономического форума выступает МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРобот-помощник на стенде ПАО "Русгидро".Робот-помощник на стенде ПАО «Русгидро» на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Робот-помощник на стенде ПАО "Русгидро".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЧетвертый Восточный экономический форум.Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Четвертый Восточный экономический форум.
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Путина также заинтересовала программа ФРДВ по льготному финансированию малых и средних предприятий. Глава фонда доложил, что в 2016 году была реализована программа, согласно которой малые предприятия на Дальнем Востоке могли получить от фонда заем под 10,5% в условиях, когда на розничном рынке ставки для них составляли порядка 15%. Президент отметил, что сейчас в условиях более низкой ключевой ставки коммерческие кредиты для малого бизнеса стали доступнее. "Перекредитоваться можно?" — спросил Путин, отметив нецелесообразность такой ставки в нынешних экономических условиях. Глава фонда пообещал президенту проработать соответствующие механизмы.

Дальний Восток. Архивное фото
© Fotolia / Julia Mashkova
Deloitte: Дальнему Востоку и иностранцам есть что предложить друг другу
У стенда Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Путин заинтересовался проектом по строительству в Хабаровском крае целлюлозно-бумажного комбината. Глава агентства Леонид Петухов рассказал, что для китайской компании China pаper, которая является инвестором проекта, выделена лесосека, с обязательством воспроизводить лес на этой территории. Путин отметил, что за процессом воспроизводства сырьевой базы надо следить "самым внимательным образом, одно дело — на бумаге, другое — в реальности".

IV Восточный экономический форум
IV Восточный экономический форум
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