Суд в Москве утвердил взыскание с подрядчика космодрома "Восточный"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего арбитража, который по иску ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" взыскал более 577 миллионов рублей с ФГУП "ГВСУ по специальным объектам" (прежнее наименование — ФГУП "Спецстройтехнологии"), генподрядчика строительства космодрома "Восточный".
Изначально в иске, поданном еще в августе 2016 года, истец требовал от ответчика более 1 миллиарда рублей. В ходе разбирательства сумма иска была увеличена почти до двух миллиардов рублей. Арбитраж Москвы в декабре 2016 года отклонил иск, и это решение оставил в силе в апреле 2017 года Девятый арбитражный апелляционный суд. Суды пришли к выводу, что в силу согласованного сторонами изменения сроков выполнения работ требование истца о взыскании неустойки за период с 1 декабря 2015 года по 25 ноября 2016 года является необоснованным. Суды также установили, что истцом нарушена обязанность по оказанию ответчику содействия в выполнении работ, в частности с опозданием были переданы стройплощадка и проектная документация.
Арбитражный суд Московского округа в июле 2017 года отменил судебные акты нижестоящих инстанций и передал дело на новое рассмотрение в арбитраж Москвы. При новом рассмотрении представитель космодрома увеличил сумму иска почти до 2,5 миллиарда рублей.
Арбитраж Москвы, удовлетворяя иск частично, принял во внимание, что неисполнение контракта произошло по вине обеих сторон, в частности, в связи с тем, что заказчик до сих пор вносит изменения в рабочую документацию. На этом основании в соответствии с нормами ГК РФ суд уменьшил рассчитанную истцом неустойку вдвое. Суд по ходатайству ответчика применил также нормы ГК об уменьшении неустойки ввиду ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства.