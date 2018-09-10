Евро превысил 81 рубль впервые с марта 2016 года‍

Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США

Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Курс евро в понедельник днем торговался на Московской бирже выше 81 рубля. Таким образом, обновлены максимумы последних двух лет.

На вторник Центробанк установил официальный курс евро на уровне 80,67 рубля, доллар будет стоит расчетами "на завтра" 70,20 рубля.

Эксперты полагают, что рубль останется под давлением в случае уверенного закрепления доллара и евро на подобных отметках.

"Российский рубль, девальвировавший с начала текущего года уже на 24%, при всей кажущейся катастрофе происходящего, все же выглядит не так ужасно, как турецкая лира, обвалившаяся за тот же период на 73%, или аргентинское песо, рухнувшее более чем в два раза — на 114%", — рассуждает Владимир Рожанковский из "Международного финансового центра".

Происходящее является комбинацией спекулятивных игр на форексе и укрепления доллара, связанного с бегством инвесторов в "качество", говорит он.

Эксперт добавил, что главный вопрос остается неизменным — сколько это будет продолжаться, и на каких уровнях распродажи могут приостановиться. По его словам, глядя на валюты Турции, Аргентины, невозможно дать прогноз ни по первому, ни по второму пунктам.

"Очевидно, валютные прогнозы работают только там, где прослеживаются базовые причинно-следственные связи и обоснования. В настоящий момент единственное, что можно сказать с большой вероятностью — это то, что, судя по силе "исхода в качество", негативный сценарий биржевого падения на данном этапе практически неотвратим", — добавил Рожанковский.

Непрекращающееся давление на рубль остается основной тенденцией, также полагает Марк Гойхман из ГК "Телетрейд". "Вероятно, она приведет кзакреплению (по итогам дня) курсов выше 70 рублей за доллар и 81 рубля за евро. В таком случае следующими ближайшими целями роста курсов выступят отметки 71,5 рубля и 81,8 рубля соответственно", — оценил он.