"Новатэк" подписал соглашение о строительстве СПГ-терминала на Камчатке

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. "Новатэк", правительство Камчатского края и Минвостокразвития подписали соглашение о намерениях по строительству терминала по перевалке и хранению сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке, говорится в сообщении "Новатэка".

"Соглашение предусматривает объем инвестиций "НОВАТЭКа" в размере около 70 миллиардов рублей. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока совместно с правительством Камчатского края поддерживают проект и намерены оказать содействие в его реализации", — говорится в сообщении по итогам подписания соглашения в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Строительство комплекса позволит оптимизировать транспортную логистику и сделать более эффективными поставки СПГ с Ямала и Гыдана. Мы планируем создать российский хаб для доставки СПГ потребителям в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Это поможет развитию Северного морского пути и позволит оптимизировать использование существующего арктического танкерного флота. Комплекс даст дополнительный импульс экономике Дальнего Востока, увеличению количества рабочих мест и созданию условий для газификации Камчатского края", — приводятся в сообщении слова председателя правления "Новатэка" Леонида Михельсона.

Ранее сообщалось, что "Новатэк" планирует построить на Камчатке терминал по перевалке и хранению СПГ. Объём частных инвестиций в проект составит порядка 70 миллиардов рублей, бюджетных — ещё около 40 миллиардов рублей. Плановый срок запуска первой очереди комплекса — 2022 год. В качестве места строительства обозначена Бечевинская бухта, расположенная в 100 километрах от Петропавловска-Камчатского. СПГ-терминал создаётся в целях развития круглогодичных поставок сжиженного природного газа через Северный морской путь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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