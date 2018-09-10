РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Путин на ВЭФ запустил производство на агрокомплексе "Русагро" в Приморье

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (212)
(обновлено: 18:25 10.09.2018)
03754
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Владивостоке. 10 сентября 2018Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Владивостоке. 10 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку территорий опережающего развития (ТОР) на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) и в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска работы свиноводческого комплекса компании "Русагро" в Приморском крае в рамках ТОР "Михайловский", а также дал старт строительству двух производств, которые только планируют использовать льготные механизмы ТОР.

Логотипы ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
ВЭБ и JBIC профинансируют проекты в России

Проект "Русагро" включает свиноводческий комплекс, элеваторы, производство кормовой базы. Общий объем инвестиций превышает 20 миллиардов рублей. Ожидается, что запуск производства позволит полностью покрыть потребности Дальнего Востока в свинине, а в перспективе продавать продукцию на экспорт.

Помимо этого, глава государства дал старт строительству Баимского ГОК на Чукотке. Инвестиции в этот проект компании "Евраз", который пока находится на подготовительной стадии, оценивается более чем в 300 миллиардов рублей. Речь идет о разработке одного из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди. Создатели проекта ожидают, что его запуск сделает Россию одним из крупнейших игроков на мировом рынке меди и практически удвоит объем ВРП Чукотского края — до уровня свыше 100 миллиардов рублей.

Введение в эксплуатацию ГОКа запланировано на 2024 год. Одним из потенциальных соинвесторов может выступить казахстанская компания Kazminerals. В настоящее время компании "Евраз" и Kazminerals ожидают одобрения соответствующей сделки о сотрудничестве на уровне правительственной комиссии по иностранным инвестициям. После одобрения сделки правкомиссией будет принято решение о создании под этот проект ТОР "Баимская".

Здание штаб-квартиры компании Новатэк. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"Новатэк" и японская JOGMEC подписали рамочное соглашение

Еще один проект, старт строительства которому дал Путин на полях ВЭФ, предполагает строительство в бухте Бечевинской на Камчатке терминала по перевалке СПГ компании "Новатэк". Инвестиции в проект оцениваются в 70 миллиардов рублей, для него планируется расширить территорию действующей ТОР "Камчатка", в том числе включив в границы ТОР акваторию, в которой будет построен терминал. Терминал будет использоваться для перевалки СПГ с ямальских проектов "Новатэка" с перспективой поставок СПГ на рынки АТР. Ожидается, что этот проект позволит обеспечить круглогодичную загрузку Северного морского пути, увеличив объем транспортных потоков с нынешних 7 миллионов до 47 миллионов тонн.

Путин пожелал удачи сотрудникам названных компаний, принявшим участие в церемонии.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин призвал создать стимул для компаний, инвестирующих проекты в ДФО
Территория опережающего развития — один из механизмов привлечения инвестиций на Дальний Восток — предполагает особый режим для ведения бизнеса, включающий налоговые льготы, упрощенные административные процедуры, а также инфраструктуру, построенную за счет государства. В частности, резиденты TOP в течение первых пяти лет не платят налоги на прибыль, имущество и землю. Взносы во внебюджетные фонды снижены с 30% до 7,6%. Кроме того, ТОР предлагает режим свободной таможенной зоны.

На данный момент на Дальнем Востоке создано 18 TOP в таких сферах как сельское хозяйство, рыбопереработка, логистика, судостроение, нефте- и газохимия, добыча угля, туризм.

 

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.

Стартовый день IV Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВЭФ-2018 проходит на площадке Дальневосточного федерального университета.Стенды различных компаний на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ВЭФ-2018 проходит на площадке Дальневосточного федерального университета.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГлавная тема форума в этом году — "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".Генеральный директор АО Корпорация развития Дальнего Востока Денис Тихонов во время интервью у стенда Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Главная тема форума в этом году — "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДеловая программа строится по четырем основным направлениям.Посетитель осматривает макет ТЭЦ «Восточная» на стенде российской энергетической компании ПАО РусГидро
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Деловая программа строится по четырем основным направлениям.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПервое — "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги " — посвящено модернизации региона как территории опережающего развития.Посетитель на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Первое — "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги " — посвящено модернизации региона как территории опережающего развития.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкНаправление "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока" посвящено отраслям, которые обеспечат экономический рост региона в ближайшие годы.Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Направление "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока" посвящено отраслям, которые обеспечат экономический рост региона в ближайшие годы.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБлок "Создание условий для жизни людей" касается демографии, здравоохранения, образования, науки, культуры и развития городской среды на Дальнем Востоке.Девушка у стойки информации на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Блок "Создание условий для жизни людей" касается демографии, здравоохранения, образования, науки, культуры и развития городской среды на Дальнем Востоке.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБлок "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества" посвящен обсуждению перспектив экономической кооперации региона с соседними странами.Посетитель у стенда ПАО НК Роснефть на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Блок "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества" посвящен обсуждению перспектив экономической кооперации региона с соседними странами.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМероприятия ВЭФ продлятся до 13 сентября.Стенд телеканала RT на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Мероприятия ВЭФ продлятся до 13 сентября.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрограмма форума также включает образовательный молодежный день. Эксперты и гости ВЭФ прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.Посетители на стенде Кузбасс на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Программа форума также включает образовательный молодежный день. Эксперты и гости ВЭФ прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВыступление артистов у павильона "Камчатка" на площадке павильонов выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Выступление артистов у павильона Камчатка на площадке павильонов выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Выступление артистов у павильона "Камчатка" на площадке павильонов выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ этом году в ВЭФ принимают участие выпускники программы кадрового управленческого резерва и победители всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".Посетитель на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В этом году в ВЭФ принимают участие выпускники программы кадрового управленческого резерва и победители всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНовые лидеры расскажут о системе социальных лифтов в стране.Российский многоцелевой вертолёт Ка-62 на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Новые лидеры расскажут о системе социальных лифтов в стране.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГенеральным информационным партнером Восточного экономического форума выступает МИА "Россия сегодня".Посетители на стенде Кузбасс на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Генеральным информационным партнером Восточного экономического форума выступает МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРобот-помощник на стенде ПАО "Русгидро".Робот-помощник на стенде ПАО «Русгидро» на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Робот-помощник на стенде ПАО "Русгидро".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЧетвертый Восточный экономический форум.Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Четвертый Восточный экономический форум.
/

 

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена