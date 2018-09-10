Путин на ВЭФ запустил производство на агрокомплексе "Русагро" в Приморье

Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Владивостоке. 10 сентября 2018

Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Владивостоке. 10 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку территорий опережающего развития (ТОР) на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) и в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска работы свиноводческого комплекса компании "Русагро" в Приморском крае в рамках ТОР "Михайловский", а также дал старт строительству двух производств, которые только планируют использовать льготные механизмы ТОР.

Проект "Русагро" включает свиноводческий комплекс, элеваторы, производство кормовой базы. Общий объем инвестиций превышает 20 миллиардов рублей. Ожидается, что запуск производства позволит полностью покрыть потребности Дальнего Востока в свинине, а в перспективе продавать продукцию на экспорт.

Помимо этого, глава государства дал старт строительству Баимского ГОК на Чукотке. Инвестиции в этот проект компании "Евраз", который пока находится на подготовительной стадии, оценивается более чем в 300 миллиардов рублей. Речь идет о разработке одного из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди. Создатели проекта ожидают, что его запуск сделает Россию одним из крупнейших игроков на мировом рынке меди и практически удвоит объем ВРП Чукотского края — до уровня свыше 100 миллиардов рублей.

Введение в эксплуатацию ГОКа запланировано на 2024 год. Одним из потенциальных соинвесторов может выступить казахстанская компания Kazminerals. В настоящее время компании "Евраз" и Kazminerals ожидают одобрения соответствующей сделки о сотрудничестве на уровне правительственной комиссии по иностранным инвестициям. После одобрения сделки правкомиссией будет принято решение о создании под этот проект ТОР "Баимская".

Еще один проект, старт строительства которому дал Путин на полях ВЭФ, предполагает строительство в бухте Бечевинской на Камчатке терминала по перевалке СПГ компании "Новатэк". Инвестиции в проект оцениваются в 70 миллиардов рублей, для него планируется расширить территорию действующей ТОР "Камчатка", в том числе включив в границы ТОР акваторию, в которой будет построен терминал. Терминал будет использоваться для перевалки СПГ с ямальских проектов "Новатэка" с перспективой поставок СПГ на рынки АТР. Ожидается, что этот проект позволит обеспечить круглогодичную загрузку Северного морского пути, увеличив объем транспортных потоков с нынешних 7 миллионов до 47 миллионов тонн.

Путин пожелал удачи сотрудникам названных компаний, принявшим участие в церемонии.

Территория опережающего развития — один из механизмов привлечения инвестиций на Дальний Восток — предполагает особый режим для ведения бизнеса, включающий налоговые льготы, упрощенные административные процедуры, а также инфраструктуру, построенную за счет государства. В частности, резиденты TOP в течение первых пяти лет не платят налоги на прибыль, имущество и землю. Взносы во внебюджетные фонды снижены с 30% до 7,6%. Кроме того, ТОР предлагает режим свободной таможенной зоны.

На данный момент на Дальнем Востоке создано 18 TOP в таких сферах как сельское хозяйство, рыбопереработка, логистика, судостроение, нефте- и газохимия, добыча угля, туризм.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.