"Швабе" и НМХЦ им. Н. И. Пирогова договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Соглашение о научно-техническом сотрудничестве подписал холдинг "Швабе" и Национальный медико-хирургический Центр (НМХЦ) им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ, сообщает пресс-служба холдинга.
Договор подписан в рамках проходящего в Геленджике форума "Биотехмед" — крупнейшей российской конференции по биотехнологиям.
"Тесная работа с медицинскими учреждениями дает возможность значительно повысить качество выпускаемой продукции. Это особенно актуально, когда речь идет об изделиях, напрямую связанных со здоровьем и жизнью людей. Помимо сотрудничества в научно-технической сфере "Швабе" и Пироговский Центр намерены участвовать в образовательных и общественных мероприятиях и в целом всячески поддерживать друг друга в совместной работе", —сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин, поставивший подпись под соглашением.