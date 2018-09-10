В Минэнерго рассказали об ожиданииях по добыче нефти в сентябре

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Россия планирует сохранить добычу нефти в сентябре на уровне июля-августа в рамках сделки ОПЕК+, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"В сентябре — на уровне августа-июля, также. Мы планируем такие же цифры", — сказал Новак в кулуарах ВЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

В конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки, которое тогда достигало почти 50%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — примерно на 200 тысяч.

Однако в июле добыча нефти в РФ была на 260 тысяч баррелей выше уровня 100-процентного выполнения сделки ОПЕК+. Новак в начале августа пояснял, что уровень добычи нефти в России укладывается в договоренности ОПЕК+ по общему достижению 100-процентного выполнения сделки. А в конце августа он сообщал, что добыча нефти в РФ по итогам месяца сохранится на уровне июля.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.