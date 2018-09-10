СУЭК прикладывает максимальные усилия по охране экологии - исследование

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Портовые угольные терминалы Сибирской угольной энергетической компании располагают всеми необходимыми средствами для эффективного контроля за состоянием окружающей среды и системами мониторинга рассеяния угольной пыли — к такому выводу пришли специалисты "Исследовательского Института Номура, Лтд." (NRI) и компании Idemitsu Kosan Co., Ltd, которые провели анализ мер и средств защиты окружающей среды, применяемых в портовых угольных терминалах СУЭК, сообщает пресс-служба компании.
Эксперты также отметили, что в "Малом порту", помимо стандартного ограждения, установлены дополнительные средства защиты окружающей среды (системы водяного орошения, вакуумные промышленные пылесосы), и воздействие на среду близлежащих районов сведено к минимуму.
"По итогам комплексного анализа, эксперты пришли к заключению, что "СУЭК" прикладывает максимальные усилия по охране окружающей среды, внедряя и применяя лучшие на сегодняшний день в мировой практике меры пылеподавления и добивается высоких результатов.
Запланированная на 2019 установка пылезащитных экранов позволит полностью выйти на уровень лучших мировых образцов". — отмечается в пресс-релизе.
В пресс-службе СУЭК также сообщили, что NRI и Idemitsu Kosan предложили ряд мер для дальнейшего развития природоохранных технологий на терминалах СУЭК на Дальнем Востоке. Ожидается, что в результате терминалы СУЭК смогут полностью соответствовать концепции Порта нулевого выброса.