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Экономика

СУЭК прикладывает максимальные усилия по охране экологии - исследование

(обновлено: 16:51 10.09.2018)
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© Фото : пресс-служба АО "СУЭК"Открытие реконструированного обогатительного модуля шахты Талдинская-Западная-1 ОАО СУЭК-Кузбасс. Архивное фотоОткрытие реконструированного обогатительного модуля шахты Талдинская-Западная-1 ОАО СУЭК-Кузбасс. Архивное фото
© Фото : пресс-служба АО "СУЭК"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Портовые угольные терминалы Сибирской угольной энергетической компании располагают всеми необходимыми средствами для эффективного контроля за состоянием окружающей среды и системами мониторинга рассеяния угольной пыли — к такому выводу пришли специалисты "Исследовательского Института Номура, Лтд." (NRI) и компании Idemitsu Kosan Co., Ltd,  которые провели анализ мер и средств защиты окружающей среды, применяемых в портовых угольных терминалах СУЭК, сообщает пресс-служба компании.

Открытие реконструированного обогатительного модуля шахты Талдинская-Западная-1 ОАО СУЭК-Кузбасс
© Фото : пресс-служба АО "СУЭК"
На шахте АО "СУЭК-КУЗБАСС" установлен мировой рекорд добычи угля
"Летом 2018 года эксперты NRI и Idemitsu посетили два терминала АО "СУЭК": "Дальтрансуголь" (Хабаровский край, пос. Ванино) и "Малый порт" (Приморский край, г. Находка). Был проведен осмотр портовых установок и оборудования, анализ осуществляемых мер по предотвращению рассеивания пыли, анализ уменьшения воздействия на окружающую среду вблизи терминалов. Исследование подтвердило, что на территории "Дальтрансуголь" имеются все необходимые средства для осуществления эффективного контроля за состоянием окружающей среды и система мониторинга рассеяния угольной пыли, а также принимаются все необходимые меры по сведению рассеяния пыли к минимуму, существующему на зарубежных аналогичных предприятиях. Было подтверждено, что на терминале разрабатываются и внедряются собственные технологии и решения, которые позволяют эффективно обрабатывать и отправлять на экспорт уголь в сложных климатических условиях с минимальным влиянием на окружающую среду". — говорится в пресс-релизе.

Эксперты также отметили, что в "Малом порту", помимо стандартного ограждения, установлены дополнительные средства защиты окружающей среды (системы водяного орошения, вакуумные промышленные пылесосы), и воздействие на среду близлежащих районов сведено к минимуму.

"По итогам комплексного анализа, эксперты пришли к заключению, что "СУЭК" прикладывает максимальные усилия по охране окружающей среды, внедряя и применяя лучшие на сегодняшний день в мировой практике меры пылеподавления и добивается высоких результатов.

Запланированная на 2019 установка пылезащитных экранов позволит полностью выйти на уровень лучших мировых образцов". — отмечается в пресс-релизе.

В пресс-службе СУЭК также сообщили, что NRI и Idemitsu Kosan предложили ряд мер для дальнейшего развития природоохранных технологий на терминалах СУЭК на Дальнем Востоке. Ожидается, что в результате терминалы СУЭК смогут полностью соответствовать концепции Порта нулевого выброса.

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