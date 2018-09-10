ВЭБ и JBIC профинансируют проекты в России

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Внешэкономбанк и японский Japan Bank for International Cooperation (JBIC) профинансируют проекты в России с акцентом на регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также внешнеторговых контрактов между российскими и японскими компаниями.

Как сообщила пресс-служба госкорпорации, соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали стороны в рамках Восточного экономического форума. Церемония состоялась в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"Соглашение направлено на поддержку развития торгово-экономических отношений между Россией и Японией. Оно предусматривает проработку механизмов совместного финансирования проектов в России с акцентом на регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также внешнеторговых контрактов между российскими и японскими компаниями", — говорится в пресс-релизе ВЭБа.

В документе определен перечень отраслевых приоритетов, в частности, речь идет, прежде всего, о проектах в области управления отходами, водоочистки, транспортного сообщения, развития использования возобновляемых источников энергии и сельского хозяйства.

"Приоритетом ВЭБа является максимальная интеграция в повестку расширения взаимодействия со странами АТР, решения задач, поставленных президентом", — приводятся в сообщении слова председателя ВЭБа Игоря Шувалова.

План двустороннего сотрудничества из восьми пунктов был предложен Синдзо Абэ во время визита в Россию в мае 2016 года. В декабре того же года во время визита в Японию Владимира Путина было подписано около 80 документов по двустороннему сотрудничеству, еще 20 документов было подписано в ходе ответного визита Синдзо Абэ в Москву в прошлом году.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.