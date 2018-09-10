В Минэнерго рассказали о темах встречи Новака с американским коллегой

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики США Ричард Перри на встрече 13 сентября обсудят деятельность американских компаний в РФ и российских на территории США, говорится в сообщении Минэнерго.

"Стороны обсудят широкий круг вопросов энергетического взаимодействия как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. В ходе встречи, в частности, речь пойдет о ситуации на мировых нефтяных и газовых рынках, деятельности американских компаний на территории России и российских – на территории США, а также о возможностях по обмену опытом между нефтегазовыми компаниями двух стран", — говорится в сообщении.

В понедельник Новак сообщил журналистам, что проведет встречу с Перри 13 сентября в Москве. Он отметил, что стороны обсудят сотрудничество в области энергетики, в том числе санкции США против Ирана.

Новак и Перри провели первую встречу в конце июня в Вашингтоне. По итогам встречи Перри заявил о важности продолжения диалога, несмотря на разногласия.