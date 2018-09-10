"Газпром нефть" сэкономила 198,6 млн руб за счет энергосбережения на НПЗ

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Совокупный экономический эффект от энергосберегающих мероприятий на омском и московском нефтеперерабатывающих заводах "Газпром нефти" в первом полугодии 2018 года составил 198,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба компании.

"В первом полугодии 2018 года собственные нефтеперерабатывающие заводы "Газпром нефти" — Омский и Московский — снизили потребление топлива, электрической и тепловой энергии. Совокупный экономический эффект от выполнения энергосберегающих мероприятий составил 198,6 миллиона рублей, превысив плановый показатель на 46%. Работы по повышению энергоэффективности НПЗ проходят в рамках программы энергосбережения блока логистики, переработки и сбыта "Газпром нефти", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что наибольший эффект был достигнут благодаря запуску на Омском НПЗ новой системы автоматической очистки теплового оборудования комплекса глубокой переработки мазута, модернизации магистральных паропроводов, обработки печей установок изомеризации легких бензиновых фракций и каталитического крекинга современным теплосберегающим покрытием. На Московском НПЗ проведена оптимизация режимов работы печей установок первичной переработки нефти и гидроочистки бензина каталитического крекинга, модернизирован парк теплового и пароконденсатного оборудования. В общей сложности в первом полугодии 2018 года реализовано 14 проектов.

"Почти треть операционных затрат нефтеперерабатывающих предприятий приходится на энергообеспечение. Поэтому тема энергосбережения и роста энергетической эффективности активов — для нас это в первую очередь вопрос эффективности бизнеса. За три года программа на Омском и Московском НПЗ уже принесла эффект более чем в 1,2 миллиарда рублей. Работы по оптимизации потребления энергоресурсов и мониторингу энергоэффективности продолжатся. Такой подход обеспечивает рост эффективности нефтеперерабатывающих предприятий и дополнительно снижает их воздействие на окружающую среду", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО "Газпром нефть" Анатолия Чернера.