Белоусов призвал вкладывать допдоходы от экспорта угля в Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Помощник президента РФ Андрей Белоусов считает, что угольным компаниям следует вложить часть дополнительных доходов от экспорта в развитие регионов Дальнего Востока.

Белоусов напомнил о проекте модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей до 2025 года с общим объемом инвестиций в 696 миллиардов рублей. В результате его реализации провозные способности БАМа и Транссиба только по углю вырастут до 195 миллионов тонн.

"У нас всего порядка 5-6 компаний выгодоприобретатели от этой программы — это СУЭК, "Мечел", кузнецкие компании, Кузбасса, было бы очень правильно заключить с этими компаниями соглашения с тем, чтобы они часть денег от доходов от дополнительного экспорта угля вкладывали в регионы, через которые они будут вывозить. В противном случае дальневосточные регионы получат больше проблем от этой инвестиционной программы — там все углем загадят, извините за это слово, а экологическая нагрузка возрастёт, а доходы будут формироваться в другом месте. Нужно, чтобы они центры прибыли переводили в регионы. Это можно сделать через обычное соглашение", — сказал помощник президента РФ журналистам.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.